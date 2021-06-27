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Індія послаблює карантин: дозволять спортзали та банкети

Автор: Наталья Скороход

В Індії послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це повідомив уряд столиці Індії Делі.

Про це пише ThePrint.

Нагадаємо, що у Делі планують вакцинувати від коронавірусу всіх бездомних протягом місяця. У перший день вакцинації 150 осіб вже отримали щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Індії замість вакцини від коронавірусу людям кололи фізрозчин.

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Карантин