Індія послаблює карантин: дозволять спортзали та банкети

В Індії послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це повідомив уряд столиці Індії Делі.

Про це пише ThePrint.

Нагадаємо, що у Делі планують вакцинувати від коронавірусу всіх бездомних протягом місяця. У перший день вакцинації 150 осіб вже отримали щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Індії замість вакцини від коронавірусу людям кололи фізрозчин.