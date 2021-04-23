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Индия второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID

Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. Страна уже второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID-19.

Об этом пишет Times of India со ссылкой на данные местного Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в Индии выявили новых 332 730 случаев заражения коронавирусом, и это новый мировой антирекорд. Также сообщается, что умерли за сутки 2 263 заболевших.

Отметим, предыдущий рекорд Индия установила накануне - 314 835 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии в этой стране зафиксировано свыше 16 млн случаев. Ситуация ухудшается на фоне дефицита кислорода в больницах.

Напомним, в начале неделе Индия заявила о наступлении второй волны коронавируса в стране. Число новых пациентов стремительно продолжает расти более 40 дней. Вспышка наблюдается на фоне одной из самых широких кампаний по вакцинации от COVID.

Также сообщалось, что в больнице индийского штата Махараштра в результате утечки кислорода погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.

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Новости Украины ИндияCOVID-19Коронавирус
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