Индия второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID

Ситуация с коронавирусом в Индии продолжает ухудшаться. Страна уже второй день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID-19.
Об этом пишет Times of India со ссылкой на данные местного Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за минувшие сутки в Индии выявили новых 332 730 случаев заражения коронавирусом, и это новый мировой антирекорд. Также сообщается, что умерли за сутки 2 263 заболевших.
Отметим, предыдущий рекорд Индия установила накануне - 314 835 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии в этой стране зафиксировано свыше 16 млн случаев. Ситуация ухудшается на фоне дефицита кислорода в больницах.
Напомним, в начале неделе Индия заявила о наступлении второй волны коронавируса в стране. Число новых пациентов стремительно продолжает расти более 40 дней. Вспышка наблюдается на фоне одной из самых широких кампаний по вакцинации от COVID.
Также сообщалось, что в больнице индийского штата Махараштра в результате утечки кислорода погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.