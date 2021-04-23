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Індія другий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID

Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Індії продовжує погіршуватися. Країна вже другий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID-19.

Про це пише Times of India з посиланням на дані місцевого Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу в Індії виявили нових 332 730 випадків зараження на коронавірус, і це новий світовий антирекорд. Також повідомляється, що померли за добу 2 263 хворих.

Зазначимо, попередній рекорд Індія встановила напередодні - 314 835 нових випадків COVID-19 за добу. Всього з початку пандемії в цій країні зафіксовано понад 16 млн випадків. Ситуація погіршується на тлі дефіциту кисню в лікарнях.

Нагадаємо, на початку тижня Індія заявила про наступ другої хвилі коронавірусу в країні. Число нових пацієнтів стрімко продовжує зростати більше 40 днів. Спалах спостерігається на тлі однієї з найширших кампаній з вакцинації від COVID.

Також повідомлялося, що в лікарні індійського штату Махараштра в результаті витоку кисню загинули щонайменше 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів.

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Новини України ІндіяCOVID-19Коронавірус
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