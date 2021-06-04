Индия заказала 300 млн доз "безымянной вакцины" от COVID-19

"Неизвестная вакцина индийской фирмы Biological E находится на этапе испытаний третей фазы и показала "перспективные результаты "на первых двух этапах",- говорится в сообщении федерального правительства.

Такое решение Индия объясняет попыткой ускорить процесс вакцинации граждан.

Сейчас в стране проводится более 220 млн прививок, хотя сейчас значительная часть ее почти полтора миллиардного населения имеет право на вакцину. Таким образом, менее 10% населения получили одну дозу вакцинации из-за сильной нехватки доз.

Сообщается, что каждый день в Индии фиксируется более 100 тысяч случаев заражения. На сегодня зарегистрировано более 340 тысяч смертей от вируса, но эксперты говорят, что это количество значительно занижено.