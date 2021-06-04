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Індія замовила 300 млн доз "безіменної вакцини" від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Через наслідки другої хвилі пандемії коронавірусу в Індії було прийнято рішення замовити 300 млн доз незатвердженої вакцини проти COVID-19. Дана угода обійдеться країні у 206 млн доларів.

Про це повідомляє BBC.

"Невідома вакцина індійської фірми Biological E перебуває на етапі випробувань третьої фази та показала "перспективні результати" на перших двох етапах", - йдеться у повідомленні федерального уряду.

Таке рішення Індія пояснює спробою пришвидшити процес вакцинування громадян.

Наразі у країні проводиться понад 220 мільйонів щеплень, хоча зараз значна частина її майже півтора мільярдного населення має право на вакцину. Таким чином, менше ніж 10% населення отримали одну дозу вакцинації через сильну нестачу доз.

Повідомляється, що кожного дня в Індії фіксується понад 100 тисяч випадків зараження. На сьогодні зареєстровано понад 340 тисяч смертей від вірусу, але експерти кажуть, що ця кількість значно занижена.

Надаємо, що вакцину Johnson & Johnson планують виробляти в Індії. Її хочуть використовувати для внутрішнього ринку, оскільки число нових випадків COVID-19 в Індії постійно зростає.

Раніше стало відомо, що через те, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин боротьба з коронавірусом може затягнутися по всьому світу.

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