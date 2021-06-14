"Индийский" штамм коронавируса увеличивает вдвое риск госпитализации, - исследование

В исследовании говорится, что ранние данные свидетельствуют о том, что защита от вакцин против "индийского" штамма может быть ниже, чем эффективность против "британского".

В исследовании изучались 19 543 случая заболевания среди населения и 377 госпитализаций среди 5,4 миллиона человек в Шотландии, из которых у 7723 случаев и 1234 госпитализаций был обнаружен штамм Дельта.

Профессор эпидемиологии общественного здравоохранения Университета Стратклайда Крис Робертсон заявил, что с поправкой на возраст и сопутствующие заболевания, вариант Дельта примерно в два раза повышает риск госпитализации, но вакцины все же снижают этот риск.

"Если у вас положительный результат, то две дозы вакцины или одна доза в течение 28 дней примерно на 70% снижают риск госпитализации", - заявил он.

Через две недели после введения второй дозы вакцина Pfizer обеспечила 79% защиту от вируса, вызванной штаммом Дельта, по сравнению с 92% от варианта Альфа. Вакцина компании AstraZeneca, в свою очередь, обеспечила 60% защиту от варианта Дельта по сравнению с 73% от варианта Альфа.

Исследователи предостерегли от использования полученных данных для сравнения вакцин друг с другом из-за различий в когортах, получивших каждый тип прививки, и различий в том, как быстро вырабатывается иммунитет при использовании каждой прививки.

По их словам, две дозы вакцины обеспечивают гораздо лучшую защиту от варианта Дельта, чем одна доза.

"Я думаю, что любое расширение возможностей до полного прекращения мер блокировки будет полезным", - заявил Азиз Шейх, директор Института Ашера при Эдинбургском университете.