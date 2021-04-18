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В индийской столице не хватает мест в больницах для COVID-больных

Автор: Наталья Скороход

В столице Индии Нью-Дели не хватает мест в больницах для COVID-больных. Власти говорят, что ситуация с коронавирусом критическая.

Об этом сообщает Reuters.

В Нью-Дели столкнулись с нехваткой больничных коек и нехваткой кислорода для больных COVID-19. Об этом сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

"Ситуация очень критическая, тревожная. Кислорода не хватает. Кровати, оборудованные кислородными баллонами и больницами интенсивной терапии, наполняются быстро", - сказал Кеджривал.

За последние сутки в Нью-Дели зафиксировали 24 000 случаев коронавируса. В целом по стране зафиксировали 234 692 случая заболевания. Смертность от коронавируса также увеличилась.


Напомним, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставке вакцин в другие страны.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт лекарства от коронавируса. Это связанно с тем, что сейчас это лекарство необходимо для населения Индии.

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