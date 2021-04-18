В индийской столице не хватает мест в больницах для COVID-больных

В Нью-Дели столкнулись с нехваткой больничных коек и нехваткой кислорода для больных COVID-19. Об этом сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

"Ситуация очень критическая, тревожная. Кислорода не хватает. Кровати, оборудованные кислородными баллонами и больницами интенсивной терапии, наполняются быстро", - сказал Кеджривал.

За последние сутки в Нью-Дели зафиксировали 24 000 случаев коронавируса. В целом по стране зафиксировали 234 692 случая заболевания. Смертность от коронавируса также увеличилась.



