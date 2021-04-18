В індійській столиці не вистачає місць у лікарнях для COVID-хворих

У Нью-Делі зіткнулися з нестачею лікарняних ліжок і нестачею кисню для хворих COVID-19. Про це повідомив головний міністр Делі Арвінд Кеджривал.

"Ситуація дуже критична, тривожна. Кисню не вистачає. Ліжка, обладнані кисневими балонами і лікарнями інтенсивної терапії, наповнюються швидко", - сказав Кеджривал.

За останню добу в Нью-Делі зафіксували 24 000 випадків коронавірусу. В цілому по країні зафіксували 234 692 випадки захворювання. Смертність від коронавірусу також збільшилася.