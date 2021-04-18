В індійській столиці не вистачає місць у лікарнях для COVID-хворих

У столиці Индии Нью-Делі не вистачає місць у лікарнях для COVID-хворих. Влада каже, що ситуація з коронавірусом критична.
Про це повідомляє Reuters.
У Нью-Делі зіткнулися з нестачею лікарняних ліжок і нестачею кисню для хворих COVID-19. Про це повідомив головний міністр Делі Арвінд Кеджривал.
"Ситуація дуже критична, тривожна. Кисню не вистачає. Ліжка, обладнані кисневими балонами і лікарнями інтенсивної терапії, наповнюються швидко", - сказав Кеджривал.
За останню добу в Нью-Делі зафіксували 24 000 випадків коронавірусу. В цілому по країні зафіксували 234 692 випадки захворювання. Смертність від коронавірусу також збільшилася.
Нагадаємо, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на постачанні вакцин в інші країни.
Раніше повідомлялося, що Індія призупинила експорт на ліки від коронавірусу. Це пов'язано з тим, що зараз це ліки необхідно для населення Індії.