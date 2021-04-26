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Инфекционист: в Украине число COVID-больных уменьшается, но превалируют тяжелые пациенты

Автор: Юлия Струк

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что количество COVID-больных в Киеве и целом по Украине уменьшается. Однако преобладают тяжелые и крайне тяжелые пациенты.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"У нас медленно ситуация в Киеве стабилизируется. Количество больных в целом уменьшается, но как всегда бывает в "хвосте" вспышек, превалирует количество тяжелых и крайне тяжелых больных. Поэтому напряжение в реанимационных отделениях остается", - подчеркнула Голубовская.

По ее словам, по Украине ежедневный темп прироста больных около 1%, а месяц назад этот показатель был более 5%.

"Загруженность кроватей с кислородом остается высокой в ​​Харьковской, Сумской и Донецкой областях", - написала инфекционист.

Напомним, в Украине улучшается ситуация с коронавирусом. Сейчас уже Киев и еще 10 областей соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, с сегодняшнего дня Львов вышел из "красной" зоны карантина.

Кроме того, Одесская область перешла из "красной" в "желтую" зону карантина.

Так, главный санврач Украины Виктор Ляшко анонсировал, что на этой неделе из "красной" зоны должны выйти также Киев, Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области.

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