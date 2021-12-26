UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Иран закрыл сухопутные границы: названы сроки

Автор: Наталья Скороход

Иран закрывает сухопутные границы с соседними странами для избежания распространения штамма коронавируса "Омикрон". Запрет будет действовать 15 дней, объявляют власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhuanet.

О закрытии границ заявил официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи. По его словам, сухопутные границы Ирана с Турцией, Ираком, Афганистаном, Азербайджаном, Пакистаном и Арменией закрыты на полмесяца с субботы.

Первый случай штамма коронавируса "Омикрон" в Иране был обнаружен 19 декабря. Им заболел

Напомним, что США и Германия отменяют авиарейсы из-за штамма коронавируса "Омикрон". Причиной стало то, что сотрудники двух авиакомпаний заразились.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранКоронавирус