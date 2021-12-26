Іран закрив сухопутні кордони: названі терміни

Про закриття кордонів заявив офіційний представник митниці Ірану Рухолла Латіфі. За його словами, сухопутні кордони Ірану з Туреччиною, Іраком, Афганістаном, Азербайджаном, Пакистаном і Вірменією закриті на півмісяця з суботи.

Перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон" в Ірані був виявлений 19 грудня. Ним захворів