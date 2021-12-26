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Іран закрив сухопутні кордони: названі терміни

Автор: Наталья Скороход

Іран закриває сухопутні кордони з сусідніми країнами для уникнення поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Заборона діятиме 15 днів, оголошує влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhuanet.

Про закриття кордонів заявив офіційний представник митниці Ірану Рухолла Латіфі. За його словами, сухопутні кордони Ірану з Туреччиною, Іраком, Афганістаном, Азербайджаном, Пакистаном і Вірменією закриті на півмісяця з суботи.

Перший випадок штаму коронавірусу "Омікрон" в Ірані був виявлений 19 грудня. Ним захворів

Нагадаємо, що США і Німеччина скасовують авіарейси через штаму коронавірусу "Омікрон". Причиною стало те, що співробітники двох авіакомпаній заразилися.

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