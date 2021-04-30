Ирландия ослабляет карантин: откроют магазины, бары и гостиницы

Ирландия ослабляет карантинные ограничения , связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняли в правительстве.

Ирландия вошла в список стран, которые могут из-за низких показателей распространения коронавируса ослабить карантин. Поэтому в правительстве заявили, что в мае можно будет открыть все магазины и возобновить работу бытовых услуг, а бары, рестораны и гостиницы откроют в начале июня.

Согласно плану выхода из карантина, отели снова откроют свои двери 2 июня, а рестораны и пабы с 7 июня будут принимать гостей на открытом воздухе.

Массовые мероприятия будут разрешать в конце июня, однако работники вряд ли вернутся в офисы до сентября.

Заместитель премьер-министра Лео Варадкар сообщил, что в мае могут возобновить работу до 15 000 предприятий, и до 200 000 человек получат обратно свои рабочие места.

При этом в Ирландии один из самых низких показателей заражения COVID-19 в Европе. В стране решили медленного возвращаться к восстановлению экономики и ввели самые жесткие ограничения на международные поездки.

В правительстве говорят, что вернутся к международным поездкам этим летом, а план согласуют к концу мая.