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Ирландия ослабляет карантин: откроют магазины, бары и гостиницы

Новина українською → Ирландия , Пятница 30 апреля 2021 05:22
Ирландия ослабляет карантин: откроют магазины, бары и гостиницы Фото: карантин в Ирландии ослабят (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ирландия ослабляет карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Такое решение приняли в правительстве.

Об этом пишет Reuters.

Ирландия вошла в список стран, которые могут из-за низких показателей распространения коронавируса ослабить карантин. Поэтому в правительстве заявили, что в мае можно будет открыть все магазины и возобновить работу бытовых услуг, а бары, рестораны и гостиницы откроют в начале июня.

Согласно плану выхода из карантина, отели снова откроют свои двери 2 июня, а рестораны и пабы с 7 июня будут принимать гостей на открытом воздухе.

Массовые мероприятия будут разрешать в конце июня, однако работники вряд ли вернутся в офисы до сентября.

Заместитель премьер-министра Лео Варадкар сообщил, что в мае могут возобновить работу до 15 000 предприятий, и до 200 000 человек получат обратно свои рабочие места.

При этом в Ирландии один из самых низких показателей заражения COVID-19 в Европе. В стране решили медленного возвращаться к восстановлению экономики и ввели самые жесткие ограничения на международные поездки.

В правительстве говорят, что вернутся к международным поездкам этим летом, а план согласуют к концу мая.

Напомним, во Франции стартуют четыре этапа смягчения карантина. О них рассказал президент Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что в Германии появился новый закон о локдауне. Он обязывает закрыть музеи, театры, фитнес-центры и ввести комендантский час в регионах с высокой заболеваемостью.

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