Ірландія послаблює карантин: відкриють магазини, бари та готелі

Ірландія послаблює карантинні обмеження , пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення прийняли в уряді.

Ірландія увійшла до списку країн, які можуть через низькі показники поширення коронавірусу послабити карантин. Тому в уряді заявили, що в травні можна буде відкрити всі магазини і відновити роботу побутових послуг, а бари, ресторани і готелі відкриють на початку червня.

Згідно з планом виходу з карантину, готелі знову відкриють свої двері 2 червня, а ресторани і паби з 7 червня прийматимуть гостей на відкритому повітрі.

Масові заходи будуть дозволяти в кінці червня, проте працівники навряд чи повернуться в офіси до вересня.

Заступник прем'єр-міністра Лео Варадкар повідомив, що в травні можуть відновити роботу до 15 000 підприємств, і до 200 000 осіб отримають назад свої робочі місця.

При цьому в Ірландії один з найнижчих показників зараження COVID-19 в Європі. У країні вирішили повільного повертатися до відновлення економіки і ввели самі жорсткі обмеження на міжнародні поїздки.

В уряді кажуть, що повернуться до міжнародних поїздок цього літа, а план узгодять до кінця травня.