В Испании заявили о безопасности вакцины Pfizer после первого укола AstraZeneca

Исследователи назвали такую практику "чрезвычайно безопасной и эффективной".

В ходе исследования оказалось, что иммунный ответ у людей, которые получили укол препаратом Pfizer, был в 30-40 раз больше, чем у контрольной группы, которая получала только дозу вакцины AstraZeneca.

В опытах приняли участие 670 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca. Примерно 450 получили дозу препарата Pfizer. Лишь 1,7% участников сообщили о серьезных побочных эффектах, которые ограничивались головными болями, болями в мышцах и общим недомоганием, заявила одна из руководителей исследования доктор Магдалена Кемпинс.

"Это не симптомы, которые можно считать серьезными", - сказала она.

В британском исследовании "mix-and-match" первые выводы недавно показали, что люди, привитые вакциной Pfizer, а затем дозой AstraZeneca, или наоборот, чаще сообщали о более легких или умеренных симптомах, - таких как головная боль или озноб, - чем при прививке вакцинами одинакового типа. Данные об иммунных ответах ожидаются в ближайшие месяцы.

Испания приступила к этому исследованию, чтобы определить, как лучше всего действовать после ограничения прививок вакциной AstraZeneca для людей старше 60 лет из-за опасений относительно свертывания крови у молодых людей.

Это ограничение вызвало широкую неопределенность и означало, что некоторые молодые люди, которые уже получили первую дозу, были исключены из получения второй.

"Сегодняшние результаты подтверждают возможность вакцинации пациентов, которые получили первую дозу от AstraZeneca, но решение не зависит от исследователей", - сказал Хесус Антонио Фриас, врач одного из отделений больницы Карлоса III.