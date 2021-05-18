В Іспанії заявили про безпечність вакцини Pfizer після першого уколу AstraZeneca

Дослідники назвали таку практику "надзвичайно безпечною та ефективною".

В ході дослідження виявилося, що імунна відповідь у людей, які отримали укол препаратом Pfizer, була в 30-40 разів більша, ніж у контрольної групи, яка отримувала лише дозу вакцини AstraZeneca.

В дослідах взяли участь 670 добровольців у віці від 18 до 59 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca. Приблизно 450 отримали дозу препарату Pfizer. Лише 1,7% учасників повідомили про серйозні побічні ефекти, які обмежувались головними болями, болями в м'язах та загальним нездужанням, заявила одна з керівників дослідження доктор Магдалена Кемпінс.

"Це не симптоми, які можна вважати серйозними", - сказала вона.

У британському дослідженні "mix-and-match" перші висновки нещодавно показали, що люди, щеплені вакциною Pfizer, а потім дозою AstraZeneca, або навпаки, частіше повідомляли про легші або помірні симптоми, - такі як головний біль або озноб, - ніж при щепленні вакцинами однакового типу. Дані про імунні відповіді очікуються в найближчі місяці.

Іспанія приступила до цього дослідження, аби визначити, як найкраще діяти після обмеження щеплень вакциною AstraZeneca для людей старше 60 років через побоювання щодо згортання крові у молодих людей.

Це обмеження спричинило широку невизначеність і означало, що деякі молоді люди, які вже отримали першу дозу, були виключені з отримання другої.

"Сьогоднішні результати підтверджують можливість вакцинації пацієнтів, які отримали першу дозу від AstraZeneca, але рішення не залежить від дослідників", - сказав Хесус Антоніо Фріас, лікар одного з відділень лікарні Карлоса III.