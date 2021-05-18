В Іспанії заявили про безпечність вакцини Pfizer після першого уколу AstraZeneca

В Іспанії виявили, що щеплення COVID-вакциною Pfizer після першого уколу препаратом AstraZeneca є безпечним та ефективним. Раніше у країні заборонили щеплення AstraZeneca для людей молодше 60 років.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Іспанським державним інститутом охорони здоров'я Карлоса III, передає Reuters.
Дослідники назвали таку практику "надзвичайно безпечною та ефективною".
В ході дослідження виявилося, що імунна відповідь у людей, які отримали укол препаратом Pfizer, була в 30-40 разів більша, ніж у контрольної групи, яка отримувала лише дозу вакцини AstraZeneca.
В дослідах взяли участь 670 добровольців у віці від 18 до 59 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca. Приблизно 450 отримали дозу препарату Pfizer. Лише 1,7% учасників повідомили про серйозні побічні ефекти, які обмежувались головними болями, болями в м'язах та загальним нездужанням, заявила одна з керівників дослідження доктор Магдалена Кемпінс.
"Це не симптоми, які можна вважати серйозними", - сказала вона.
У британському дослідженні "mix-and-match" перші висновки нещодавно показали, що люди, щеплені вакциною Pfizer, а потім дозою AstraZeneca, або навпаки, частіше повідомляли про легші або помірні симптоми, - такі як головний біль або озноб, - ніж при щепленні вакцинами однакового типу. Дані про імунні відповіді очікуються в найближчі місяці.
Іспанія приступила до цього дослідження, аби визначити, як найкраще діяти після обмеження щеплень вакциною AstraZeneca для людей старше 60 років через побоювання щодо згортання крові у молодих людей.
Це обмеження спричинило широку невизначеність і означало, що деякі молоді люди, які вже отримали першу дозу, були виключені з отримання другої.
"Сьогоднішні результати підтверджують можливість вакцинації пацієнтів, які отримали першу дозу від AstraZeneca, але рішення не залежить від дослідників", - сказав Хесус Антоніо Фріас, лікар одного з відділень лікарні Карлоса III.
Нагадаємо, раніше в Іспанії вирішили використовувати вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca лише для людей старше 60 років. Таке рішення було прийнято після того, як європейські та британські регулятори виявили потенційний зв’язок між препаратом та рідкісними випадками виникнення тромбів у мозку.