В Испанию будут пускать привитых китайской вакциной путешественников

Правительство Испании заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в Европейском союзе, а также утвержденными Всемирной организацией здравоохранения. Допуск в страну открыт уже с понедельника, 7 июня.
Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения Испании.
В частности, желающие въезжать на территорию Испании должны быть вакцинированы препаратами компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также китайскими Sinopharm и Sinovac.
При этом справка о вакцинации должна быть выдана компетентными органами страны путешественника и удостоверять, что последняя доза вакцины была получена не ранее 14 дней до поездки.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов.
Кроме того, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.
В то же время, директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.