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В Испанию будут пускать привитых китайской вакциной путешественников

Автор: РБК-Украина

Правительство Испании заявило, что в страну будут пускать путешественников, которые привились вакцинами от коронавируса, утвержденными в Европейском союзе, а также утвержденными Всемирной организацией здравоохранения. Допуск в страну открыт уже с понедельника, 7 июня.

Об этом сообщает издание RTVE со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения Испании.

В частности, желающие въезжать на территорию Испании должны быть вакцинированы препаратами компании Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а также китайскими Sinopharm и Sinovac.

При этом справка о вакцинации должна быть выдана компетентными органами страны путешественника и удостоверять, что последняя доза вакцины была получена не ранее 14 дней до поездки.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов.

Кроме того, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.

В то же время, директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выступил против возобновления международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

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Новости Украины ИспаниявакцинацияВакцина от коронавируса