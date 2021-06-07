До Іспанії пускатимуть щеплених китайською вакциною мандрівників

Уряд Іспанії заявив, що в країну пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в Європейському Союзі, а також затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Допуск в країну відкритий вже з понеділка, 7 червня.
Про це повідомляє видання RTVE з посиланням на розпорядження Міністерства охорони здоров'я Іспанії.
Зокрема, бажаючі в'їжджати на територію Іспанії повинні бути вакциновані препаратами компанії Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen, а також китайськими Sinopharm і Sinovac.
При цьому довідка про вакцинацію повинна бути видана компетентними органами країни мандрівника і засвідчувати, що остання доза вакцини була отримана не раніше 14 днів до поїздки.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів.
Крім того, раніше Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.
У той же час, директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.