RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До Іспанії пускатимуть щеплених китайською вакциною мандрівників

Автор: РБК-Україна

Уряд Іспанії заявив, що в країну пускатимуть мандрівників, які прищепилися вакцинами від коронавірусу, затвердженими в Європейському Союзі, а також затвердженими Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Допуск в країну відкритий вже з понеділка, 7 червня.

Про це повідомляє видання RTVE з посиланням на розпорядження Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Зокрема, бажаючі в'їжджати на територію Іспанії повинні бути вакциновані препаратами компанії Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen, а також китайськими Sinopharm і Sinovac.

При цьому довідка про вакцинацію повинна бути видана компетентними органами країни мандрівника і засвідчувати, що остання доза вакцини була отримана не раніше 14 днів до поїздки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів.

Крім того, раніше Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.

У той же час, директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІспаніявакцинаціяВакцина від коронавірусу