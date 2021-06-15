В Италии разрешили смешивать вакцины против COVID

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило сочетание вакцин против коронавируса. В частности, речь идет о прививании лиц до 60 лет.

Об этом сообщает пресс-центр AIFA.

"На основании клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научный комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин",- говорится в заявлении.

По информации агентства, итальянцы в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, вдруг могут привиться любой другой вакциной.

В пресс-центре добавляют, что вакцинами Pfizer и Moderna можно прививать людей, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca.