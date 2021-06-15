В Італії дозволили змішувати вакцини проти COVID

Італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило поєднання вакцин проти коронавірусу. Зокрема, мова йде про щеплення осіб до 60 років.

Про це повідомляє прес-центр AIFA.

"На підставі клінічних досліджень, опублікованих за останні кілька тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити суміш вакцин", - йдеться в заяві.

За інформацією агентства, італійці віком до 60 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, вдруге можуть щепитися будь-якою іншою вакциною.

В прес-центрі додають, що вакцинами Pfizer і Moderna можна щеплювати людей, котрі отримали першу дозу препарату AstraZeneca.