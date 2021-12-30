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Были в Италии: в Житомирской области подтвердили два случая "Омикрона"

Автор: Иванна Шовкун

В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования штаммом "Омикрон". Болезнь обнаружили у женщин, которые вернулись из Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

30 декабря коронавирус нового штамма обнаружили у женщин в возрасте 41 и 62 лет. Обе больные не были привиты от COVID-19.

"С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев COVID.

Всего в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5 930 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" распространился уже в более чем в 100 странах мира. Он опасен тем, что имеет много мутаций, которые не исследованные.

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Омикрон