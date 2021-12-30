Были в Италии: в Житомирской области подтвердили два случая "Омикрона"

30 декабря коронавирус нового штамма обнаружили у женщин в возрасте 41 и 62 лет. Обе больные не были привиты от COVID-19.

"С целью подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев COVID.

Всего в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5 930 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.