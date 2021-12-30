Були в Італії: на Житомирщині підтвердили два випадки "Омікрону"

30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років. Обидві хворі не були щеплені від COVID-19.

"З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я для проведення повногеномного секвенування", - йдеться у повідомленні.

В даний час фахівці проводять епідеміологічне розслідування цих випадків COVID.

Загалом в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 5 930 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Полтавській та Донецькій областях.