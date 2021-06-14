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Италия продолжит использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 60 лет

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Италия, Понедельник 14 июня 2021 05:00
Италия продолжит использовать вакцину AstraZeneca для людей старше 60 лет Фото: в Италии вакцину будут колоть пожилым людям (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Италии вакцину AstraZeneca разрешили использовать для людей старше 60 лет. Такое решение приняло правительство, отменив запреты, которые были введены раньше.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса сообщил журналистам в воскресенье, что Италия продолжит использовать вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет. Также вакцину будут вводить и тем людям, кто еще не получил первую прививку.

Как и многие европейские страны, Италия прекратила вакцинацию AstraZeneca для пожилых людей. Это произошло из-за опасений по поводу редких проблем со свертываемостью крови.

Ранее Итальянская газета La Stampa процитировала руководителя целевой группы EMA Марко Кавалери, сказав, что страны должны избегать вакцинации людей старше 60 лет этой вакциной.

Однако в интервью изданию Reuters он заявил, что AstraZeneca "сохраняет благоприятный профиль риска для всех возрастов, но особенно у пожилых людей старше 60 лет".

"К сожалению, мои слова не были правильно истолкованы в недавнем интервью La Stampa", - сказал Кавалери.

Позиция EMA заключается в том, что вакцина AstraZeneca безопасна и может использоваться для всех возрастных групп старше 18 лет.

Напомним, что в апреле Британия сообщили о случаях возникновения тромбозов после вакцинации препаратом AstraZeneca. После этого многие страны начали насторожено относиться к вакцине.

Ранее сообщалось, что в Канаде разрешили смешивать вакцины от коронавируса.

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