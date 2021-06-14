Італія продовжить використовувати вакцину AstraZeneca для людей старше 60 років

В Італії вакцину AstraZeneca дозволили використовувати для людей старше 60 років. Таке рішення прийняв уряд, скасувавши заборони, які були введені раніше.

Міністр охорони Здоров'я Італії Роберто Сперанса повідомив журналістам у неділю, що Італія продовжить використовувати вакцину AstraZeneca для осіб старше 60 років. Також вакцину вводитимуть і тим людям, хто ще не отримав перше щеплення.

Як і багато європейських країн, Італія припинила вакцинацію AstraZeneca для літніх людей. Це сталося через побоювання з приводу рідкісних проблем зі згортанням крові.

Раніше італійська газета La Stampa процитувала керівника цільової групи EMA Марко Кавалері, сказавши, що країни повинні уникати вакцинації людей старше 60 років цією вакциною.

Однак в інтерв'ю виданню Reuters він заявив, що AstraZeneca "зберігає сприятливий профіль ризику для будь-якого віку, але особливо у літніх людей старше 60 років".

"На жаль, мої слова не були правильно витлумачені в недавньому інтерв'ю La Stampa", - сказав Кавалері.

Позиція EMA полягає в тому, що вакцина AstraZeneca безпечна і може використовуватися для всіх вікових груп старше 18 років.