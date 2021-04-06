Ивано-Франковская область может вернуться в "оранжевую" зону, но есть условие

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Ивано-Франковской области выравнивается ситуация с коронавирусом, поэтому она может скоро выйти из " красной" зоны карантина . Сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.

Об этом он заявил на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента .

По его словам, темпы прироста количества больных замедлились.

"Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в "оранжевую" зону", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, в Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.