ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ивано-Франковская область может вернуться в "оранжевую" зону, но есть условие

Новина українською → Ивано-Франковск, Вторник 06 апреля 2021 14:18
Ивано-Франковская область может вернуться в "оранжевую" зону, но есть условие Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Ивано-Франковской области выравнивается ситуация с коронавирусом, поэтому она может скоро выйти из "красной" зоны карантина. Сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.

Об этом он заявил на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, темпы прироста количества больных замедлились.

"Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в "оранжевую" зону", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, в Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Отметим, в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Отметим, вчера в Киеве начал действовать усиленный локдаун.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Ивано-Франковская область Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19