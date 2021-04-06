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Івано-Франківська область може повернутись в "помаранчеву" зону, але є умова

Новость на русском → Івано-Франківськ, Вівторок 06 квітня 2021 14:18
Івано-Франківська область може повернутись в "помаранчеву" зону, але є умова Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Івано-Франківській області вирівнюється ситуація з коронавірусом, тому вона може скоро вийти з "червоної" зони карантину. Зараз з лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.

Про це він заявив на нараді у президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, темпи приросту кількості хворих уповільнилися.

"Це означає, що при збереженні такої динаміки найближчим часом область може потрапити до "помаранчевої" зони", - сказав Шмигаль.

Крім того, у МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Зазначимо, вчора в Києві почав діяти посилений локдаун.

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