Івано-Франківська область може повернутись в "помаранчеву" зону, але є умова
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Івано-Франківській області вирівнюється ситуація з коронавірусом, тому вона може скоро вийти з "червоної" зони карантину. Зараз з лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.
Про це він заявив на нараді у президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу президента.
За його словами, темпи приросту кількості хворих уповільнилися.
"Це означає, що при збереженні такої динаміки найближчим часом область може потрапити до "помаранчевої" зони", - сказав Шмигаль.
Крім того, у МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.
Зазначимо, в "червоній" зоні зараз знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.
Зазначимо, вчора в Києві почав діяти посилений локдаун.