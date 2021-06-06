Израиль начинает вакцинацию подростков: прививку от COVID получат дети от 12 лет

Вакцинировать подростков будут вакциной Pfizer-BioNTech, несмотря на сообщения о легких случаях миокардита, обнаруженных после вакцинации у молодых мужчин.

Органы здравоохранения Израиля опасаются, что подростки могут заразиться тяжелой формой коронавируса в семьях, которые находятся в группе риска.

Получить прививку могут все желающие молодые жители Израиля в возрасте от 12 до 16 лет. Власти уверяют, что вакцина абсолютно безопасна, более того, риски от болезни более высоки по сравнению с побочными эффектами после вакцинации.

"Вакцина эффективна и безопасна, а риски, присущие вирусу, выше, чем риски, связанные с вакцинацией", - заявило министерство здравоохранения Израиля.

Издание отмечает, что подростков и их родителей обрадовала такая новость. Молодые люди в Израиле боялись заразиться коронавирусом. Более того, вакцинация позволит им путешествовать по миру без ограничений.

Отметим, что около 55% населения Израиля уже вакцинированы обеими дозами вакцины Pfizer. Компания доставила в страну миллионы доз вакцины в обмен на данные о последствиях вакцинации 9,3 миллионами жителей. При этом добавим, что исследование подтвердило эффективность вакцины.