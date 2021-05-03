Израиль отправит экстренную помощь в пострадавшую от COVID-19 Индию

Израиль начнет отправлять в Индию неотложную медицинскую помощь, в том числе крайне необходимое кислородное оборудование. Помощь начнет поступать с 4 мая для борьбы с крупнейшей в мире волной COVID-19 .

Об этом заявило Министерство иностранных дел Израиля, передает агентство Reuters .

В заявлении министерство сообщило, что в ходе серии рейсов в течение недели будет доставлена помощь, в которую войдут тысячи групповых и индивидуальных кислородных генераторов, а также респираторы, лекарства и другое медицинское оборудование.

"Расширение срочной помощи является выражением глубокой дружбы между нашими странами в трудное для Индии время", - цитируется в заявлении министр иностранных дел Габи Ашкенази.

Международная помощь поступает в Индию, поскольку система здравоохранения страны не может справиться с тяжестью новых случаев COVID-19, когда в больницах не хватает коек и кислорода.