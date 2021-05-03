UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль отправит экстренную помощь в пострадавшую от COVID-19 Индию

Автор: Александр Белоус

Израиль начнет отправлять в Индию неотложную медицинскую помощь, в том числе крайне необходимое кислородное оборудование. Помощь начнет поступать с 4 мая для борьбы с крупнейшей в мире волной COVID-19.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Израиля, передает агентство Reuters.

В заявлении министерство сообщило, что в ходе серии рейсов в течение недели будет доставлена помощь, в которую войдут тысячи групповых и индивидуальных кислородных генераторов, а также респираторы, лекарства и другое медицинское оборудование.

"Расширение срочной помощи является выражением глубокой дружбы между нашими странами в трудное для Индии время", - цитируется в заявлении министр иностранных дел Габи Ашкенази.

Международная помощь поступает в Индию, поскольку система здравоохранения страны не может справиться с тяжестью новых случаев COVID-19, когда в больницах не хватает коек и кислорода.

Напомним, общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии выросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

Как сообщало РБК-Украина, Украина со 2 мая закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусИндия