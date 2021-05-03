Ізраїль відправить екстрену допомогу в постраждалу від COVID-19 Індію

Ізраїль почне відправляти в Індію невідкладну медичну допомогу, в тому числі вкрай необхідне кисневе обладнання. Допомога почне надходити з 4 травня для боротьби з найбільшою в світі хвилею COVID-19.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, передає агентство Reuters.
У заяві міністерство повідомило, що в ході серії рейсів протягом тижня буде доставлена допомога, в яку увійдуть тисячі групових та індивідуальних кисневих генераторів, а також респіратори, ліки та інше медичне обладнання.
"Розширення термінової допомоги є вираженням глибокої дружби між нашими країнами у важкий для Індії час", - цитується в заяві міністр закордонних справ Габі Ашкеназі.
Міжнародна допомога надходить до Індії, оскільки система охорони здоров'я країни не може впоратися з тяжкістю нових випадків COVID-19, коли в лікарнях не вистачає ліжок і кисню.
Нагадаємо, загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в Індії зросла до 20 мільйонів. Медичні експерти кажуть, що фактичні цифри можуть бути в 5-10 разів вище, ніж офіційні дані.
Як повідомляло РБК-Україна, Україна з 2 травня закрила кордон для Індії. При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.