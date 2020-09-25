Израиль ввел ограничения на авиаперелеты

В пятницу, 25 сентября, правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны. Такое решение было приняло в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Об этом сообщает Times of Israel.

За несколько часов до вступления в силу новых ограничений министр транспорта Мири Регев заявила, что небо останется частично открытым.

Заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта Бен-Гурион. Однако вылететь из страны смогут те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут вылететь из страны.

При этом Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Напомним, правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть и продлены на более длительный срок.

Кроме того, в Израиле за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса, что является новым антирекордом.

Также сообщалось, что Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.