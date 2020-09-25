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Ізраїль ввів обмеження на авіаперельоти

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 25 вересня, уряд Ізраїлю ввів обмеження на вильоти з країни. Таке рішення було прийняло в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Times of Israel.

За кілька годин до вступу в силу нових обмежень міністр транспорту Мірі Регев заявила, що небо залишиться частково відкритим.

Закордонні авіарейси продовжать вирушати з аеропорту Бен-Гуріон. Однак вилетіти з країни зможуть ті, хто встиг купити квиток до 14:00 п'ятниці. Ті, хто придбав квитки після вступу в силу обмеження, вже не зможуть вилетіти з країни.

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При цьому Регев додала, що громадяни Ізраїлю зможуть безперешкодно повертатися в країну.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Крім того, в Ізраїлі за добу виявили більше ніж 11 тисяч випадків коронавірусу, що є новим антирекордом.

Також повідомлялося, що Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.

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