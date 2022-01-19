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В Израиле начнут раздавать бесплатно экспресс-тесты на COVID

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Израиль, Среда 19 января 2022 07:57
В Израиле начнут раздавать бесплатно экспресс-тесты на COVID Фото: в Израиле начнут раздавать бесплатно тесты на COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителям Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели. Об этом заявили чиновники здравоохранения и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю. Распространение должно начаться на следующей неделе, при этом некоторое количество тестов будет предназначено для определенных слоев населения.

В ходе первой волны тесты на коронавирус смогут получить все учащиеся в системе образования. При этом каждый получит набор из шести домашних тестов с возможностью повторной доставки.

Пенсионные учреждения получат 2,5 миллиона тестов на коронавирус, 450 тысяч тестов будут переданы нуждающимся семьям и 350 тысяч - студентам колледжей и университетов.

Напомним, что в Израиле хотят вакцинировать от коронавируса младенцев с 6 месяцев. По заявлению властей, это может произойти уже в апреле.

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