В Израиле начнут раздавать бесплатно экспресс-тесты на COVID
Жителям Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели. Об этом заявили чиновники здравоохранения и премьер-министр страны Нафтали Беннетт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Согласно официальному заявлению властей, от 25 до 30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях будут бесплатно распространены по всему Израилю. Распространение должно начаться на следующей неделе, при этом некоторое количество тестов будет предназначено для определенных слоев населения.
В ходе первой волны тесты на коронавирус смогут получить все учащиеся в системе образования. При этом каждый получит набор из шести домашних тестов с возможностью повторной доставки.
Пенсионные учреждения получат 2,5 миллиона тестов на коронавирус, 450 тысяч тестов будут переданы нуждающимся семьям и 350 тысяч - студентам колледжей и университетов.
Напомним, что в Израиле хотят вакцинировать от коронавируса младенцев с 6 месяцев. По заявлению властей, это может произойти уже в апреле.