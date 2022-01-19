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В Ізраїлі почнуть роздавати безкоштовно експрес-тести на COVID

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Ізраїль, Середа 19 січня 2022 07:57
В Ізраїлі почнуть роздавати безкоштовно експрес-тести на COVID Фото: в Ізраїлі почнуть роздавати безкоштовно тести на COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Житель Ізраїль почнуть роздавати безкоштовні експрес-тести на коронавірус з наступного тижня. Про це заявили чиновники охорони здоров'я і прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Згідно з офіційною заявою влади, від 25 до 30 мільйонів наборів для експрес-тестування на коронавірус в домашніх умовах будуть безкоштовно поширені по всьому Ізраїлю. Розповсюдження має розпочатися наступного тижня, при цьому деяка кількість тестів буде призначена для певних верств населення.

В ході першої хвилі тести на коронавірус зможуть отримати всі учні в системі освіти. При цьому кожен отримає набір з шести домашніх тестів з можливістю повторної доставки.

Пенсійні установи отримають 2,5 мільйона тестів на коронавірус, 450 тисяч тестів будуть передані нужденним сім'ям і 350 тисяч - студентам коледжів і університетів.

Нагадаємо, що в Ізраїлі хочуть вакцинувати від коронавірусу немовлят з 6 місяців. За заявою влади, це може статися вже у квітні.

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