В Ізраїлі почнуть роздавати безкоштовно експрес-тести на COVID

Житель Ізраїль почнуть роздавати безкоштовні експрес-тести на коронавірус з наступного тижня. Про це заявили чиновники охорони здоров'я і прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Згідно з офіційною заявою влади, від 25 до 30 мільйонів наборів для експрес-тестування на коронавірус в домашніх умовах будуть безкоштовно поширені по всьому Ізраїлю. Розповсюдження має розпочатися наступного тижня, при цьому деяка кількість тестів буде призначена для певних верств населення.

В ході першої хвилі тести на коронавірус зможуть отримати всі учні в системі освіти. При цьому кожен отримає набір з шести домашніх тестів з можливістю повторної доставки.