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В Израиле обнаружили "индийский" штамм коронавируса, даже среди вакцинированных

Новина українською → Израиль, Четверг 29 апреля 2021 19:29
В Израиле обнаружили "индийский" штамм коронавируса, даже среди вакцинированных Фото: в Израиле нашли "индийский" штамм коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса. Министерство здравоохранения страны уже подтвердило 41 такой случай, в то же время четверо инфицированных - были вакцинированы от COVID-19.

Об этом пишет израильская газета Haaretz.

По данным Минздрава Израиля, 24 человека, инфицированные "индийским" штаммом коронавируса, недавно вернулись из-за границы, а остальные 17 - заразились внутри страны. В то же время 21 зараженный мутированным штаммом человек - иностранец.

Среди инфицированных "индийским" штаммом пятеро школьников, поэтому Минздрав и силовики начали широкомасштабное тестирование на коронавирус в школах.

Как пишет газета, На прошлой неделе Израиль закрыл свою границу для туристов из Индии. Въезд разрешается только 300 индийских воспитателей и студентов, но они будут обязаны пройти карантин в отелях, если у них нет прививки или они не переболели COVID-19.

Напомним, Израиль может запретить своим гражданам путешествовать в другие страны, в том числе в Украину. Такое решение могут принять из-за угрозы завоза новых штаммов коронавируса.

Добавим, глава Госпотребслужбы Киева прогнозировал, что "индийский" штамм коронавируса не обойдет Украину. Он считает, что новый штамм в Украину попадет благодаря туристам.

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