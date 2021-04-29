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В Ізраїлі виявили "індійський" штам коронавірусу, навіть серед вакцинованих

Новость на русском → Ізраїль, Четвер 29 квітня 2021 19:29
В Ізраїлі виявили "індійський" штам коронавірусу, навіть серед вакцинованих Фото: в Ізраїлі знайшли "індійський" штам коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Ізраїлі заявили про виявлення випадків зараження "індійським" штамом коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я країни вже підтвердило 41 такий випадок, водночас четверо інфікованих - були вакциновані від COVID-19.

Про це пише ізраїльська газета Haaretz.

За даними МОЗ Ізраїля, 24 людини, інфіковані "індійським" штамом коронавірусу, нещодавно повернулися з-за кордону, а решта 17 - заразилися всередині країни. Водночас 21 заражена мутованим штамом людина - іноземець.

Серед інфікованих "індійським" штамом п'ятеро школярів, тому МОЗ та силовики почали широкомасштабне тестування на коронавірусу у школах.

Як пише газета, минулого тижня Ізраїль закрив свій кордон для туристів з Індії. В'їзд дозволяється тільки 300 індійських вихователів та студентів, але вони будуть зобов'язані пройти карантин в готелях, якщо вони не мають щеплення або не перехворіли на COVID-19.

Нагадаємо, Ізраїль може заборонити своїм громадянам подорожувати до інших країн, в тому числі в Україну. Таке рішення можуть ухвалити через загрозу завезення нових штамів коронавірусу.

Додамо, глава Держспоживслужби Києва прогнозував, що "індійський" штам коронавірусу не омине Україну. Він вважає, що новий штам в Україну потрапить завдяки туристам.

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