В Израиле обнаружили "индийский" штамм коронавируса, даже среди вакцинированных

В Израиле заявили об обнаружении случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса . Министерство здравоохранения страны уже подтвердило 41 такой случай, в то же время четверо инфицированных - были вакцинированы от COVID-19.

По данным Минздрава Израиля, 24 человека, инфицированные "индийским" штаммом коронавируса, недавно вернулись из-за границы, а остальные 17 - заразились внутри страны. В то же время 21 зараженный мутированным штаммом человек - иностранец.

Среди инфицированных "индийским" штаммом пятеро школьников, поэтому Минздрав и силовики начали широкомасштабное тестирование на коронавирус в школах.

Как пишет газета, На прошлой неделе Израиль закрыл свою границу для туристов из Индии. Въезд разрешается только 300 индийских воспитателей и студентов, но они будут обязаны пройти карантин в отелях, если у них нет прививки или они не переболели COVID-19.