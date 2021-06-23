В Израиле предупредили о новой волне коронавируса

Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Не смотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время.

Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.

Беннет..

По его словам, нужно остановить вспышку в стране, пока не поздно. В связи с этим вели новые ограничения.

Поскольку невакцинированными в Израиле остались дети и подростки, они оказались более уязвимыми. Известно, что в этом месяце коронавирусом в Израиле болели дети от 10 до 19 лет. Поэтому правительство объявило о начале вакцинации для

Также там призвали население носить маски в помещении. За неподчинение правилам будут штрафовать.