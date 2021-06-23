В Ізраїлі попередили про нову хвилю коронавірусу

Як відомо, Ізраїль є найбільш вакцинованою країною. Не дивлячись на це, там зареєстрували 125 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником за останній час.

Уряд пов'язує це з припливом туристів в країну, які не дотримуються правил. Особливо збільшилася кількість випадків варіантів Delta.Тому влада закликає населення країни реагувати на сплеск коронавірусу, як на новий спалах.

Беннет..

За його словами, потрібно зупинити спалах в країні, поки не пізно. У зв'язку з цим вели нові обмеження.

Оскільки невакцинованими в Ізраїлі залишилися діти і підлітки, вони виявилися більш вразливими. Відомо, що в цьому місяці коронавірусом в Ізраїлі хворіли діти від 10 до 19 років. Тому уряд оголосив про початок вакцинації для

Також там закликали населення носити маски в приміщенні. За непокору правилам будуть штрафувати.