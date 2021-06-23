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В Ізраїлі попередили про нову хвилю коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Уряд Ізраїль закликає населення країни дотримуватися обережності через Нову хвилю коронавірусу. Відповідну заяву зробив новий прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Про це повідомляє Times of Israel.

Як відомо, Ізраїль є найбільш вакцинованою країною. Не дивлячись на це, там зареєстрували 125 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником за останній час.

Уряд пов'язує це з припливом туристів в країну, які не дотримуються правил. Особливо збільшилася кількість випадків варіантів Delta.Тому влада закликає населення країни реагувати на сплеск коронавірусу, як на новий спалах.

Беннет..

За його словами, потрібно зупинити спалах в країні, поки не пізно. У зв'язку з цим вели нові обмеження.

Оскільки невакцинованими в Ізраїлі залишилися діти і підлітки, вони виявилися більш вразливими. Відомо, що в цьому місяці коронавірусом в Ізраїлі хворіли діти від 10 до 19 років. Тому уряд оголосив про початок вакцинації для

Також там закликали населення носити маски в приміщенні. За непокору правилам будуть штрафувати.

Нагадаємо, Ізраїль ввів нові правила в аеропортах країни. Всіх прибулих зобов'язали носити маски та здавати тести.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розробив пасивну вакцину від коронавірусу.

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Коронавірус