В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.
Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на данные Министерстве здравоохранения Израиля.
Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2 тысячи человек, второй - около 4 тысяч. С начала кампании вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 людям - 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%. В других категориях ситуация следующая:
Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.
Напомним, в Украине за вчера вторую дозу вакцины от COVID получили 30 человек. С начала кампании полностью вакцинировали только 290 украинцев. Первую дозу получили 754 924 человека.
Ранее РБК-Украина писало, что семь стран Евросоюза в мае начнут тестирование COVID-паспортов.