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В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения

Автор: Игорь Литвиненко

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.

Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на данные Министерстве здравоохранения Израиля.

Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2 тысячи человек, второй - около 4 тысяч. С начала кампании вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 людям - 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%. В других категориях ситуация следующая:

  • 80-89 лет - 96%/92%;
  • 70-79 - 98%/95%;
  • 60-69% - 90%/86%;
  • 50-59 - 89%/85%;
  • 40-49 - 85%/80%;
  • 30-39 - 81%/76%;
  • 20-29 - 76%/70%;
  • моложе 20 (но не младше 10 лет) - 22%/20%.

Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.

Напомним, в Украине за вчера вторую дозу вакцины от COVID получили 30 человек. С начала кампании полностью вакцинировали только 290 украинцев. Первую дозу получили 754 924 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что семь стран Евросоюза в мае начнут тестирование COVID-паспортов.

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