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В Ізраїлі прищепили від коронавірусу 75% дорослого населення

Автор: Ігор Литвиненко

В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисяч 785 осіб.

Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на дані Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю.

Тільки за вчора в Ізраїлі прищепили першою дозою 2 тисячі чоловік, другий - близько 4 тисяч. З початку кампанії вакцинації перше щеплення зробили 5 млн 405 тисяч 523 людей - 58% від загального населення країни і 79% дорослого населення.

У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, двома дозами прищепили 94%. В інших категоріях ситуація наступна:

  • 80-89 років - 96% / 92%;
  • 70-79 - 98% / 95%;
  • 60-69% - 90% / 86%;
  • 50-59 - 89% / 85%;
  • 40-49 - 85% / 80%;
  • 30-39 - 81% / 76%;
  • 20-29 - 76% / 70%;
  • молодше 20 (але не молодше 10 років) - 22% / 20%.

Ізраїль є лідером в світі за темпами вакцинації.

Нагадаємо, в Україні за вчора другу дозу вакцини від COVID отримали 30 осіб. З початку кампанії повністю вакцинували тільки 290 українців. Першу дозу отримали 754 924 особи.

Раніше РБК-Україна писало, що сім країн Євросоюзу в травні почнуть тестування COVID-паспортів.

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Новини України вакцинаціяВакцина від коронавірусуІзраїльКоронавірус