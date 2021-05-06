В Израиле выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer от коронавируса. Это сделали в результате исследования.
Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Lancet.
Как известно, в Израиле вакциной Pfizer вакцинировали наибольшую часть населения в мире. Это позволило понаблюдать за людьми, получившими вакцину и сделать выводы, которые будут полезны для всего мира.
Исследования показали, что вакцина Pfizer от компании BioNTech на 95% эффективна против инфекции, госпитализации и смерти от коронавируса. Однако это возможно, если человек получил две дозы вакцины, а при одной дозе вакцинации эффективность будет ниже.
"Одна прививка вакцины была частично эффективной, предлагая 58% защиту от инфекции, 76% от госпитализации и 77% от смерти", - говорится в сообщении.
Авторы исследования утверждают, что полученные данные свидетельствуют необходимости вакцинации от коронавируса.
"Высокий уровень вакцинации может существенно остановить пандемию и дает надежду на возможный контроль над вспышкой Sars-CoV-2 по мере расширения программ вакцинации во всем остальном мире", - говорится в исследовании.
В то же время,
Отметим, что в
Напомним, в Канаде одобрили вакцину Pfizer для подростков. Там смогут вакцинировать детей от 12 лет.
Ранее сообщалось, что Pfizer хотят одобрить для детей в США. Это может произойти уже на следующей неделе.