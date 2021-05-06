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В Израиле выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer

Автор: Наталья Скороход

В Израиле выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer от коронавируса. Это сделали в результате исследования.

Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Lancet.

Как известно, в Израиле вакциной Pfizer вакцинировали наибольшую часть населения в мире. Это позволило понаблюдать за людьми, получившими вакцину и сделать выводы, которые будут полезны для всего мира.

Исследования показали, что вакцина Pfizer от компании BioNTech на 95% эффективна против инфекции, госпитализации и смерти от коронавируса. Однако это возможно, если человек получил две дозы вакцины, а при одной дозе вакцинации эффективность будет ниже.

"Одна прививка вакцины была частично эффективной, предлагая 58% защиту от инфекции, 76% от госпитализации и 77% от смерти", - говорится в сообщении.

Авторы исследования утверждают, что полученные данные свидетельствуют необходимости вакцинации от коронавируса.

"Высокий уровень вакцинации может существенно остановить пандемию и дает надежду на возможный контроль над вспышкой Sars-CoV-2 по мере расширения программ вакцинации во всем остальном мире", - говорится в исследовании.

В то же время,

Отметим, что в

Напомним, в Канаде одобрили вакцину Pfizer для подростков. Там смогут вакцинировать детей от 12 лет.

Ранее сообщалось, что Pfizer хотят одобрить для детей в США. Это может произойти уже на следующей неделе.

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