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В Ізраїлі з'ясували, наскільки ефективна вакцина Pfizer

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі з'ясували, наскільки ефективна вакцина Pfizer від коронавірусу. Це зробили в результаті дослідження.

Результати дослідження опублікували у медичному журналі Lancet.

Як відомо, в Ізраїлі вакциною Pfizer вакцинували найбільшу частину населення в світі. Це дозволило поспостерігати за людьми, які отримали вакцину і зробити висновки, які будуть корисні для всього світу.

Дослідження показали, що вакцина Pfizer від компанії BioNTech на 95% ефективна проти інфекції, госпіталізації та смерті від коронавірусу. Однак це можливо, якщо людина отримала дві дози вакцини, а при одній дозі вакцинації ефективність буде нижче.

"Одне щеплення вакцини було частково ефективним, пропонуючи 58% захист від інфекції, 76% від госпіталізації і 77% від смерті", - йдеться в повідомленні.

Автори дослідження стверджують, що отримані дані свідчать про необхідність вакцинації від коронавірусу.

"Високий рівень вакцинації може істотно зупинити пандемію і дає надію на можливий контроль над спалахом Sars-CoV-2 у міру розширення програм вакцинації в усьому світі", - йдеться в дослідженні.

У той же час,

Відзначимо, що в

Нагадаємо, у Канаді схвалили вакцину Pfizer для підлітків. Там зможуть вакцинувати дітей від 12 років.

Раніше повідомлялося, що Pfizer хочуть схвалити для дітей в США. Це може статися вже наступного тижня.

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