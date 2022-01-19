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В Израиле зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

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Израиль, Среда 19 января 2022 14:54
В Израиле зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 Фото: в Израиле зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Израиле за последние сутки выявили свыше 71,5 тысяч случаев заражений COVID-19. Этот показатель стал рекордно высоким за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Во вторник было диагностировано 71 593 новых случая коронавируса, что стало новым ежедневным рекордом", - пишет издание.

Почти 1,6 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время проходят лечение в израильских больницах. Из них 526 человек находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав страны двое суток не публиковал обновленные данные по коронавирусу, ссылаясь на перегрузку своих систем из-за большого количества регистрируемых заражений.

Между тем, чиновники здравоохранения рассматривают возможность отмены требований к изоляции для детей, которые контактировали з зараженными особами, но не имеют симптомов заболевания.

Свыше 1,7 млн случаев заражения выявили в Израиле с начала пандемии, скончались 8,3 тыс. пациентов скончались.

Напомним, жителям Израиля начнут раздавать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус со следующей недели.

Отметим, что в Израиле хотят вакцинировать от коронавируса младенцев с 6 месяцев. По заявлению властей, это может произойти уже в апреле.

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