В Ізраїлі зафіксували новий антирекорд щодо захворюваності COVID-19

В Ізраїлі за останню добу виявили понад 71,5 тисяч випадків заражень COVID-19. Цей показник став рекордно високим за весь час пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"У вівторок було діагностовано 71 593 нових випадки коронавірусу, що стало новим щоденним рекордом", - пише видання.

Майже 1,6 тисяч пацієнтів з COVID-19 в даний час проходять лікування в ізраїльських лікарнях. З них 526 осіб перебувають у важкому стані.

МОЗ країни дві доби не публікував оновлені дані по коронавірусу, посилаючись на перевантаження своїх систем через велику кількість реєстрованих заражень.

Тим часом, чиновники охорони здоров'я розглядають можливість скасування вимог до ізоляції для дітей, які контактували з зараженими особами, але не мають симптомів захворювання.

Понад 1,7 млн випадків зараження виявили в Ізраїлі з початку пандемії, померли 8,3 тис.пацієнтів померли.