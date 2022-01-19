В Израиле зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

"Во вторник было диагностировано 71 593 новых случая коронавируса, что стало новым ежедневным рекордом", - пишет издание.

Почти 1,6 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время проходят лечение в израильских больницах. Из них 526 человек находятся в тяжелом состоянии.

Минздрав страны двое суток не публиковал обновленные данные по коронавирусу, ссылаясь на перегрузку своих систем из-за большого количества регистрируемых заражений.

Между тем, чиновники здравоохранения рассматривают возможность отмены требований к изоляции для детей, которые контактировали з зараженными особами, но не имеют симптомов заболевания.

Свыше 1,7 млн случаев заражения выявили в Израиле с начала пандемии, скончались 8,3 тыс. пациентов скончались.