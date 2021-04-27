Израильтянам могут запретить ездить в Украину из-за угрозы новых штаммов COVID

Предложение Министерства здравоохранения, направленное на предотвращение импорта некоторых новых штаммов COVID, касается поездок в Украину, Эфиопию, Бразилию, Южную Африку, Индию, Мексику и Турцию, где фиксируется высокий уровень заражения коронавирусом.

Отмечается, что список стран с высоким риском будет обновляться каждые две недели, в соответствии с уровнем заражения и наличием опасных штаммов.

"Мы должны убедиться, что не вернемся назад, пустив смертельные варианты (коронавируса - ред.)", - сказал во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что Израиль "делает все, чтобы этого не допустить".

Текущие ограничения на въезд нерезидентов, требующие специального разрешения перед въездом в Израиль, остаются в силе.

Согласно предложению Минздрава, иностранцы, которые приезжают из одной из семи стран с высоким уровнем риска, а также израильтяне, которые возвращаются из этих стран, будут направлены в государственные карантинные учреждения.

Также Министерство здравоохранения страны предлагает месячную задержку с запуском пилотной схемы для въезда вакцинированных туристов в Израиль. Она должна начаться в конце мая, но теперь может быть перенесена на конец июня.

В своем заявлении Министерство здравоохранения утверждает, что предложенные ограничения на поездки необходимы для предотвращения распространения новых штаммов и поддержания низких показателей заражения коронавирусом в Израиле.

Более половины населения страны уже полностью вакцинированы, но есть опасения, что вакцина Pfizer, широко используемая в Израиле, может не быть эффективной против некоторых штаммов COVID.

Ранее Израиль запретил въезд туристам из Индии из-за опасений относительно недавно обнаруженного индийского штамма и скачка случаев там.

Власти уже выявили несколько случаев индийского варианта в Израиле.