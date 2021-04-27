Ізраїльтянам можуть заборонити їздити в Україну через загрозу нових штамів COVID

Пропозиція Міністерства охорони здоров’я, спрямована на запобігання імпорту деяких нових штамів COVID, стосується поїздок в Україну, Ефіопію, Бразилію, Південну Африку, Індію, Мексику та Туреччину, де фіксується високий рівень зараження коронавірусом.

Зазначається, що список країн із високим ризиком оновлюватиметься кожні два тижні, відповідно до рівня зараження та наявності небезпечних штамів.

"Ми повинні переконатися, що не повернемося назад, впустивши смертельні варіанти (коронавірусу - ред.)", - сказав у вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він додав, що Ізраїль "робить все, щоб цього не допустити".

Поточні обмеження на в’їзд нерезидентів, які потребують спеціального дозволу перед в’їздом в Ізраїль, залишаються чинними.

Згідно з пропозицією МОЗу, іноземці, які приїжджають з однієї із семи країн із високим рівнем ризику, а також ізраїльтяни, які повертаються із цих країн, будуть направлені в державні карантинні установи.

Також Міністерство охорони здоров'я країни пропонує місячну затримку з запуском пілотної схеми для в'їзду вакцинованих туристів до Ізраїлю. Вона має розпочатись наприкінці травня, але тепер може бути перенесена на кінець червня.

У своїй заяві Міністерство охорони здоров'я стверджує, що запропоновані обмеження на поїздки необхідні для запобігання поширенню нових штамів та підтримки низьких показників зараження коронавірусом в Ізраїлі.

Понад половина населення країни вже повністю вакциновані, але є занепокоєння, що вакцина Pfizer, яка широко використовувалась в Ізраїлі, може не бути ефективною проти деяких штамів COVID.

Раніше Ізраїль заборонив в'їзд туристам з Індії через побоювання щодо нещодавно виявленого індійського штаму та стрибок випадків там.

Влада вже виявила кілька випадків індійського варіанту в Ізраїлі.