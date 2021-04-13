Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Американская компания Johnson & Johnson объявила о том, что откладывает применение своей вакцины Janssen на территории Европы. На такой шаг пошли из-за возможной связи вакцины с образованием тромбов.
"Нам известно о чрезвычайно редком заболевании, которое возникает у людей, получивших нашу вакцину от коронавируса ... Мы изучаем эти случаи с европейскими органами здравоохранения. Мы приняли решение отложить развертывание нашей вакцины в Европе", - объявили в компании.
Как отметили в Johnson & Johnson, компания тесно сотрудничает с медицинскими экспертами и органами здравоохранения, а также решительно поддерживает открытую передачу информации медицинским работникам и общественности.
"Органы здравоохранения рекомендуют вакцинированным нашим препаратом людям, у которых в течение трех недель после прививки появляются сильные головные боли, боли в животе и в ногах или одышка, обращаться к врачу", - добавили в Johnson & Johnson.
Напомним, этому решению Johnson & Johnson предшествовала рекомендация медицинских регуляторов США приостановить вакцинацию препаратом Janssen.
Добавим, 12 апреля компания Johnson & Johnson начала поставлять свою вакцину Janssen странам Европейского союза.