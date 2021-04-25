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Кабмин не будет менять модель карантина на майские праздники, - Шмыгаль

Автор: РБК-Украина

Модель адаптивного карантина в Украине не будет меняться на майские праздники. Однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачила рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей. Он также добавил, что правительство на этой неделе обсуждало вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как будут работать храмы в условиях карантина на Пасху.

Отметим, Одесская область вышла из "красной" зоны карантина с 25 апреля.

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