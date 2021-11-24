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Кабмин сегодня изменит правила адаптивного карантина

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров сегодня утвердит изменения в условия адаптивного карантина в Украине. Речь идет о правилах "желтой" зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Сегодня утвердим изменение условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", - сказал Шмигаль.

Так, сейчас в "желтой" зоне бизнес может работать не требуя у посетителей COVID-документов, а лишь придерживаясь ограничений по числу посетителей. Согласно новым правилам, COVID-документы будут обязательными - "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации, альтернатива - тест.

Отметим, что недавно в Министерстве здравоохранения сообщали о разработке изменений в правила "желтой" зоны.

О том, как могут измениться правила карантина в Украине - подробнее описано в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров УкраиныКарантин