Кабмін сьогодні змінить правила адаптивного карантину

"Сьогодні затвердимо зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах карантину", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про розробку зміни до правил "жовтої" зони.

Мова йде про про введення обов'язкових ковід-документів у цій зоні. Зокрема документів, що засвідчують отримання хоча б одного COVID-щеплення, або негативного результату ПЛР-тесту для безперешкодної роботи бізнесу та відвідування громадських закладів.

До цього часу у "жовтій" зоні адаптивного карантину для роботи кафе, ресторанів, ТРЦ, кіно і театрів достатньо однієї дози вакцини. Це правило в МОЗ хочуть змінити і зробити 100-відсоткову вакцинацію умовою роботи бізнесу в "жовтій" зоні.

Про те, як можуть змінитися правила карантину в Україні - детальніше описано в матеріалі РБК-Україна.