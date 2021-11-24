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Кабмін сьогодні змінить правила адаптивного карантину

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів сьогодні затвердить зміни до умов адаптивного карантину в Україні. Мова йде про правила "жовтої" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Сьогодні затвердимо зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах карантину", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про розробку зміни до правил "жовтої" зони.

Мова йде про про введення обов'язкових ковід-документів у цій зоні. Зокрема документів, що засвідчують отримання хоча б одного COVID-щеплення, або негативного результату ПЛР-тесту для безперешкодної роботи бізнесу та відвідування громадських закладів.

До цього часу у "жовтій" зоні адаптивного карантину для роботи кафе, ресторанів, ТРЦ, кіно і театрів достатньо однієї дози вакцини. Це правило в МОЗ хочуть змінити і зробити 100-відсоткову вакцинацію умовою роботи бізнесу в "жовтій" зоні.

Про те, як можуть змінитися правила карантину в Україні - детальніше описано в матеріалі РБК-Україна.

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